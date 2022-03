“Me piden que busque ayuda de Dios”

Florida.- Soren Lorenson, un tipo que tiene hasta los globos oculares tatuados, afirma que los tatuajes lo ponen en un «estado de trance», vaina que ha estado haciendo desde que tenía 18 años. Su familia le ha dicho al joven de 28 años que “ore por la ayuda de Dios”.

El entusiasta de la modificación corporal, también conocido como ‘Demonio de Neón’, dijo que su mandíbula y sus costillas fueron los tatuajes más dolorosos.

Ahora tiene más de 200 tatuajes.

“Cuando empecé, odiaba el dolor y era más un obstáculo a superar para ganar el diseño que quería. Siempre me ha inspirado mucho el arte y la expresión creativa de todo el mundo. Una vez que empecé, seguí adelante y no quería parar. Sin embargo, más recientemente, después de conseguir un trabajo mucho más grande y soportar sesiones mucho más largas, descubrí que estaba empezando a disfrutar del proceso y estoy desarrollando la capacidad de enfocar mi mente en un estado algo similar al trance. Ha sido un proceso interesante que sigo explorando”.

“Pero para responder a la pregunta, cada parte del cuerpo es diferente en términos de niveles de dolor. Mi estómago, siendo mi primer tatuaje, se sentía como el peor dolor que había soportado. Era como si la aguja estuviera penetrando en mi abdomen. Mi mandíbula y mis costillas eran similares de una manera diferente”, afirmó.

Pero a pesar de sentirse más como él mismo ahora que está muy entintado, su familia sigue perpleja por ello.

Explicó: “Toda mi familia odia mis tatuajes y no hace ningún esfuerzo por hablar conmigo o extender la mano. Mis padres me aman y me apoyan, pero me han dicho numerosas veces que necesito orar por la ayuda de Dios y que nunca me entenderán. Sin embargo, soy el mayor de cada 10 hermanos y amo a todos mis hermanos y hermanas más que a nada. Estoy abierto a cubrir casi toda la superficie de mi cuerpo, con la excepción de mi bimbolo», añadió.

Aunque puede parecer intimidante para algunos, ‘Demonio de Neón’ dijo que su tatuaje favorito era un «pequeño gatito» en el brazo debido a su amor por los felinos.

El tipo también comparó el proceso de tatuarse con un ritual.

*Contenido traducido de Mirror.co.uk