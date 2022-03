Reviven video de Will Smith

Will Smith es tildado de ‘hipócrita’ cuando resurge un video que lo muestra burlándose de la pérdida de cabello de un hombre calvo, después de abofetear a Chris Rock por una burla similar.

Fue en ese momento, cuando el protagonista de «El príncipe del rap» señala con el dedo a un músico con alopecia, expresando que, por ejemplo, él tiene que seguir una regla todas las mañanas: «encerarse la cabeza debido a la alopecia».

Acto seguido la cámara enfoca al músico, quien parece reírse, mientras que el público se ve asombrado con la respuesta de Will Smith, al igual que el conductor, por lo que Smith le pide al público que se relaje «Es una broma, por favor».

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.

