Primera imagen de Nicolas Cage como Drácula

Daily Mail: El actor veterano viste traje rojo, uñas de aguja, dientes afilados y piel pálida como se lo ve por primera vez en el set de Renfield en Nueva Orleans.

Ha tenido una carrera increíble en la pantalla grande, ya que ha interpretado a algunos de los personajes más icónicos del cine durante más de cuatro décadas.

Y la carrera de actor de Nicolas Cage no es lo único que tiene vida eterna.

El veterano actor de 58 años fue visto por primera vez como el legendario personaje Drácula en el set de Renfield en Nueva Orleans el lunes.

Nicolas Cage Is Out for Blood as Dracula on New Orleans Set of Renfield https://t.co/c8n1AJLQ6O

— People (@people) March 23, 2022