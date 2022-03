Putin hace su primera aparición pública desde la invasión de Ucrania

The New York Times

El presidente Vladimir V. Putin hizo el viernes su primera aparición pública desde que ordenó a las tropas rusas que invadieran Ucrania el mes pasado, dirigiéndose a una multitud de decenas de miles de rusos que lo vitoreaban en el estadio más grande de Moscú.

El estadio Luzhniki estaba cubierto con carteles que decían “Por un mundo sin nazismo”, un guiño a una de las justificaciones declaradas por Putin para lanzar la guerra en Ucrania, la falsa afirmación de que Ucrania está dirigida por nazis.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022