Soldados ucranianos disparan a las piernas de prisioneros rusos

Un video compartido en línea el domingo muestra a soldados que probablemente sean ucranianos golpeando y disparando a prisioneros del ejército ruso. Las imágenes muestran a cinco de los prisioneros atados y tirados en el suelo, algunos a punta de pistola y otros con bolsas en la cabeza.

En las imágenes, que duran más de cinco minutos, los cinco prisioneros atados parecen tener heridas graves, pero no está claro cómo fueron heridos. Más adelante en el video, otros tres cautivos reciben disparos en las piernas sin provocación y caen al suelo. A continuación, uno de ellos recibe un golpe en la cara con la punta de un rifle. The Times no publica el video debido a las imágenes gráficas que contiene.

Varios de los captores, que patean y golpean a los prisioneros a lo largo del video, llevan brazaletes azules característicos del ejército ucraniano. Ambas partes hablan principalmente ruso, y los captores hablan ruso con acento ucraniano. En un momento del video, se escucha a un captor hablando en ucraniano.

The Times no ha identificado a la fuente que publicó originalmente el video. Pero según la perspectiva y el diálogo del video, parece haber sido filmado por uno de los captores.

La ubicación del video, sugerida por primera vez por un usuario de Twitter, ha sido verificada de forma independiente por The Times. Fue filmado en las afueras del este de Kharkiv, cerca de la línea del frente del conflicto, en un área que aún está en manos de las fuerzas ucranianas. Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está más cerca de Rusia que cualquier otra gran ciudad ucraniana y ha sido atacada por Rusia con una potencia de fuego abrumadora e indiscriminada que ha reducido partes de la ciudad a ruinas.

Tras la circulación de las imágenes, Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, publicó un video en el que decía que «todos los presos deben ser tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra, independientemente de sus motivos emocionales personales», aunque él no se refirió al incidente específico cerca de Kharkiv.

El abuso de los prisioneros podría ser una posible violación de las Convenciones de Ginebra, una serie de tratados firmados después de la Segunda Guerra Mundial, que se consideran la esencia de las reglas para los conflictos armados modernos, incluido el trato humano de los prisioneros de guerra. . El gobierno de Ucrania ha enfrentado críticas anteriormente por distribuir videos de prisioneros de guerra rusos bajo su custodia.

En el video, los captores pasan la mayor parte de su tiempo interrogando a los cinco prisioneros sobre la ubicación de varias unidades militares en el área y les preguntan detalles personales como sus rangos y lugares de origen. En un momento, uno de los cautivos parece perder el conocimiento. En el fondo, se escucha a un hombre gritar que están haciendo esto porque “estabas [improperio] destruyendo Kharkiv”, en lo que parecía ser una referencia a las acciones de las fuerzas rusas demoliendo la ciudad.

Mientras se realiza el interrogatorio sobre si alguno de los prisioneros es oficial del ejército ruso, otros tres cautivos emergen de una camioneta antes de que un soldado que lleva un brazalete azul les dispare a quemarropa en la pierna con un rifle de asalto. Dos ya tienen las manos atadas a la espalda, mientras que el otro no parece haber amenazado a los soldados de ninguna manera.