Whoopi Goldberg: No vamos a quitarle ese Oscar a Will Smith

Daily Mail

Whoopi Goldberg ha insistido en que a Will Smith no le quitarán su Oscar después de que rompió el código de conducta de la Academia al abofetear a Chris Rock.

Desde entonces, Will, de 53 años, se disculpó por agredir a Chris, de 57, en la ceremonia de los Oscar del domingo por la noche y dijo que su comportamiento fue «inaceptable e inexcusable» y lo dejó «avergonzado».

El grupo que entrega los Oscar condenó las acciones de Will el lunes y dijo que había iniciado una revisión formal del incidente, pero el gobernador de la Academia, Whoopi, insistió en que las consecuencias no serán tan dramáticas como despojar a Will del honor.

Hablando en el programa de entrevistas estadounidense The View, Goldberg, quien es gobernador en funciones de la rama de Actores de la Academia, defendió las acciones de Will, razonando: «a veces te portas mal».

Will había abofeteado a Chris frente al mundo en la televisión en vivo después de que el comediante hiciera una broma sobre el cabello de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Whoopi dijo en el programa del lunes: ‘Creo que probablemente se acumularon muchas cosas.

‘Creo que reaccionó de forma exagerada… Creo que tuvo uno de esos momentos en los que fue como [Maldita sea], simplemente detente. Lo entiendo, no todos actúan de la manera que nos gustaría que actuaran bajo presión.

‘A veces llegas a un punto en el que te portas mal. Yo mismo me he portado mal en alguna ocasión.

La coanfitriona de Whoopi, Sunny Hostin, dijo que estaba «sorprendida de que [Will] no fuera escoltado fuera» y preguntó si existía la posibilidad de que le quitaran el Oscar a Will.

Whoopi respondió: ‘No le vamos a quitar ese Oscar’.

Habrá consecuencias, estoy seguro, pero no creo que eso sea lo que van a hacer, particularmente porque Chris dijo: ‘Escucha, no voy a presentar ningún cargo’.

A pesar de los comentarios de Whoopi, ha habido llamados a la Academia para despojar a Will de su Oscar al Mejor Actor.

Se sabe que la Academia, en su código de conducta, tiene una visión muy negativa de la violencia de cualquier tipo.

Después de que terminó la ceremonia de premiación, tuiteó: ‘La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

La Academia restableció su Código de Conducta en 2017 durante el Movimiento Me Too.

«La membresía de la academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas», escribió la directora ejecutiva de AMPAS, Dawn Hudson, a los miembros luego de varios escándalos en la industria.

El domingo por la noche, en el Dolby Theatre, había un completo desconcierto en los momentos posteriores al asalto con los presentes inicialmente preguntándose si el golpe era parte de un truco.

El golpe sumió en el caos a toda la transmisión de los Oscar, ya que los productores se vieron obligados frenéticamente a decidir cómo lidiar con el asalto en el aire, con Smith aún por recibir su estatuilla de Mejor Actor.

Desde entonces, Will se disculpó en una publicación de Instagram, afirmando que estaba «avergonzado» por sus acciones, lo que conmocionó a los asistentes a la ceremonia, productores y espectadores.

«La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva», escribió.