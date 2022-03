Ocho equipos interesados en Nelson Cruz

Enrique Rojas de ESPN informa que los Dodgers, Padres y Cerveceros están entre ocho equipos interesados en los servicios del cañonero dominicano Nelson Cruz. Hubo otro informe el sábado que indicó que Cruz estaba finalizando los detalles de un contrato con un equipo de la Liga Nacional, sin embargo Rojas señaló que Cruz “no está cerca de concertar un pacto aún”. El corresponsal de MLB Network, Jon Heyman, dice que se espera que el veterano firme a lo más tardar el domingo.

Gracias a la implementación del bateador designado universal, Cruz, de 41 años, podría militar en la Liga Nacional. Desde el 2016, el quisqueyano ha jugado a la defensa en apenas 10 juegos. (Seguir leyendo…)

Source: At least 8 teams interested in DH Nelson Cruz, including #Dodgers #Padres and #Brewers.

Nellie's market is accelerating, but he's not closing a deal yet.

Fuente: Al menos 8 clubes interesados en Nelson Cruz, incluyendo #Dodgers #Padres y #Brewers.

Nada definitivo aún.

— Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 12, 2022