Múltiples incendios estallan en Central Park

gothamist

Varios incendios estallaron en Central Park el martes, enviando columnas de humo espeso sobre el Alto Manhattan, según testigos y funcionarios.

Un portavoz del FDNY confirmó que se informaron «numerosos incendios forestales» en el parque a partir de la 1:20 p.m. Los incendios estaban contenidos en North Woods del parque, escribió Mary Caraccioli, portavoz de Central Park Conservancy, en un correo electrónico.

Los testigos dijeron que observaron incendios separados a lo largo de las laderas que bajaban de la Gran Colina, en el noroeste del parque.

🇺🇸#DEVELOPING: Smoke continues to rise from Manhattan’s Central Park; NYPD searching for suspects pic.twitter.com/1YQhgS418w

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) March 8, 2022