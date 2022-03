Don se gradúa de secundaria a los 101 años

Merrill Pittman Cooper, de 101 años, tuvo una distinguida carrera como uno de los primeros pilotos de tranvías negros en Filadelfia y un poderoso líder en el sindicato. Pero cuando era adolescente durante la segregación en la década de 1930, su madre soltera era demasiado pobre para pagar su matrícula escolar.

En 1938, acababa de terminar su primer año de secundaria en el Storer College en Harpers Ferry, W.Va., un internado fundado después de la Guerra Civil que inicialmente educó a niños anteriormente esclavizados.

Cooper dijo que se dio cuenta de que su madre, que trabajaba como ama de llaves interna, no podía permitirse el lujo de hacer el pago final de la matrícula para su último año. La animó a trasladarlos a Filadelfia, donde tenía familia.

«Ella trabajó tan duro, y todo se volvió tan difícil que decidí que sería mejor dejar de continuar en la escuela», dijo.

Tomó un trabajo en una tienda de ropa de mujeres en Filadelfia para ayudar a pagar las facturas, y luego fue contratado en 1945 como operador de tranvías de la ciudad, dijo.

«Fue difícil cuando empecé», dijo Cooper, recordando el racismo que soportó. «No me gustaría repetir algunas de las cosas que la gente me dijo cuando me vieron operar el carro. Teníamos que tener a la Guardia Nacional a bordo para mantener la paz».

Estaba orgulloso de su carrera, pero siempre había una cosa que le molestaba. Deseaba haberse graduado de la escuela secundaria y haber recibido su diploma.

«Con el paso del tiempo, pensé que probablemente era demasiado tarde, así que lo dejé atrás e hice lo mejor de la situación», dijo Cooper, que creció en Shepherdstown, W.Va., cerca de Harpers Ferry, y ahora vive en Union City, Nueva Jersey.

«Me involucré tanto en trabajar y ganarme la vida que mis sueños salieron por la ventana», dijo.

Ahora, 84 años después, finalmente ha podido hacer realidad su deseo de larga data: su familia organizó una ceremonia de graduación sorpresa en su honor el 19 de marzo en un hotel de Jersey City.

El yerno de Cooper, Rod Beckerink, es un profesor jubilado de estudios sociales de Jamestown, Nueva York, que ha escuchado a Cooper hablar sobre la dificultad de obtener una educación cuando era adolescente negro en la década de 1930.

Decidió que ya era hora de que su suegro recibiera el diploma que se había perdido cuando lo abandonó justo antes de su último año.

Fue un viaje difícil para un joven negro que quería una buena educación en 1938.

Después de que Cooper terminara el octavo grado en una escuela segregada de dos habitaciones en Shepherdstown, aprobó una prueba que le permitió continuar su educación en Storer College, una escuela segregada establecida en 1867 que contaba con Frederick Douglass como fideicomisario.

Cooper era un hijo único sin padre en su vida, dijo, por lo que su madre fue a trabajar como ama de llaves interna para una familia en las cercanas montañas Blue Ridge para pagar su matrícula y comida en el Storer College.

«No teníamos mucho dinero, pero era mi sueño convertirme en abogado», dijo Cooper, y agregó que algunos de sus profesores lo llevaron a comprar ropa y zapatos escolares nuevos.

«Sabían que no podía permitírmelo, así que me llevarían al centro y luego me decían que no se lo dijera al resto de los estudiantes», recordó. «La escuela tenía en su mayoría profesores negros, y me cuidaban».

Ayudó a integrar las filas de los operadores de tranvías, y cuando los tranvías se eliminaron gradualmente años más tarde, Cooper se convirtió en conductor de autobús y finalmente se postuló para un cargo en el sindicato Local 234 de la Autoridad de Transporte del Sudeste de Pensilvania. Sirvió en varios cargos sindicales, incluido el de presidente, hasta que fue contratado en 1980 como vicepresidente de lo que entonces se conocía como el Sindicato Internacional de Trabajadores del Transporte en la ciudad de Nueva York.

En 1978, se casó con Marion Karpeh, una madre soltera de tres hijos que vivía en un barrio cercano de Filadelfia y trabajaba como farmacéutica.

Habían salido durante 14 años y se habían enamorado durante largas conversaciones alimentadas por un poundcake casero, recordó Marion Beckerink, la hijastra más joven de Cooper. Su madre murió en 2015, dijo.

«Mi hermana, mi hermano y yo quedamos impresionados como jóvenes de que [Merrill] tuviera tanto dominio de la literatura y fuera un gran orador», dijo Beckerink, de 63 años, ahora abogado jubilado.

“Sr. Cooper, así es como lo llamábamos entonces, tenía una gran cantidad de conocimientos», dijo. «Cestaba constantemente citando a oradores famosos como Kennedy o King. Nos decía a mí y a mi hermana: «Ojalá hubiera sido abogado para poder debatir con ustedes». Pero lo hizo muy bien».

La hermana de Beckerink, Enid Karpeh-Diaz, de 64 años, recuerda que su padrastro a menudo les decía que «mantuvieran el calor encendido».

«Mi madre y mi padrastro creían que la clave para la estabilidad económica y el avance profesional, particularmente como afroamericana, era la educación», dijo. «A pesar de que mi padre no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, al no tener un diploma de escuela secundaria, logró un gran éxito en su vida».

La idea de darle a Cooper un diploma honorario de escuela secundaria comenzó después de que los Beckerink lo llevaran en 2018 a visitar Harpers Ferry por primera vez en ocho décadas, dijeron.

«Los edificios que quedan del Storer College ahora forman parte del Harpers Ferry National Historic Park[al], y los historiadores allí estaban realmente interesados en hablar con papá sobre lo que experimentó», dijo Rod Beckerink, de 61 años.

Cooper dijo que algo más destaca sobre el viaje de regreso a su ciudad natal.

«Me quedé en un hotel y comí en un restaurante en el que no se me permitía quedarme ni comer cuando vivía allí», dijo. «Se sintió bien hacer eso».

Luego, el año pasado, Rod Beckerink decidió que su suegro merecía algo más. Trabajó con el Parque Histórico Nacional Harpers Ferry y el Distrito Escolar Jefferson para organizar una ceremonia sorpresa en el Hyatt Regency en Jersey City para otorgar a Cooper un diploma honorífico de escuela secundaria.

El 19 de marzo, las hijastras de Beckerink y Cooper lo llevaron al hotel con el pretexto de que alguien quería hacerle algunas preguntas sobre su larga vida.

«Me preguntan todo el tiempo cuál es mi secreto, pero realmente no tengo uno», dijo Cooper, y agregó que vive solo y cocina y compra para sí mismo, pero ya no conduce debido a su edad.

Cuando llegaron al hotel y Rod Beckerink confesó que la verdadera razón de la visita era que una gorra y un vestido estaban esperando a Cooper, dijo que estaba «a la vuelta de la esquina de las lágrimas».

«Nunca imaginé que algo así pudiera suceder», dijo Cooper. Por primera vez, dijo Marion Beckerink, su padrastro se quedó sin palabras.

Después de que Cooper se pusiera la gorra y el vestido de color burdeos, se celebró una ceremonia virtual en la habitación del hotel para que otros miembros de la familia pudieran presenciarla.

Cooper recibió su diploma por la superintendente de las Escuelas del Condado de Jefferson Bondy Shay Gibson-Learn, que viajó desde Virginia Occidental para la ocasión. Representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del Storer College y del Parque Histórico Nacional Harpers Ferry también dieron discursos virtualmente desde Harpers Ferry.

«No se me ocurre un día más feliz», dijo Cooper, que ahora muestra su diploma enmarcado en la cómoda de su dormitorio.

«Aunque me llevó un tiempo, estoy muy feliz de tenerlo finalmente», dijo.

*Contenido traducido de Washingtonpost.com