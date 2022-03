Rusia perdió el control total de Kherson

The New York Times

Las fuerzas rusas ya no tienen el control total de Kherson, la primera gran ciudad ucraniana que las fuerzas del presidente Vladimir V. Putin lograron capturar como parte de su invasión, dijo el viernes un alto funcionario del Pentágono.

Las fuerzas ucranianas ahora están luchando ferozmente en Kherson y haciendo retroceder las ganancias rusas allí, convirtiendo nuevamente a la ciudad portuaria estratégicamente importante en un “territorio en disputa”, dijo el funcionario a los periodistas durante una sesión informativa.

Eso contradice una declaración emitida el viernes por el mayor general Sergei Rudskoi, jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General del ejército ruso, quien afirmó que la región de Kherson estaba “bajo control total”.

Cualquier éxito ucraniano en la recuperación de Kherson sería un gran golpe para el esfuerzo de guerra de Putin, lo que dificultaría que Rusia siga adelante con cualquier plan para tomar el control de la costa del Mar Negro de Ucrania y el puerto sur de Odessa, dijeron funcionarios de defensa. Perder Kherson también pondría en peligro a las tropas rusas que han estado luchando en la cercana Mykolayiv, dijo el funcionario del Pentágono.

Pero las fuerzas rusas, aunque bloqueadas en tierra, han seguido atacando ciudades ucranianas desde el cielo. Además, el funcionario dijo que Moscú había comenzado a recurrir a sus fuerzas en Georgia para trasladarse a Ucrania.

En otra señal del estancamiento del terreno para las tropas de Putin en Ucrania, los soldados rusos han adoptado «posiciones defensivas» en el terreno cerca de Kiev, la capital. También han abandonado los esfuerzos para capturarlo desde el suelo, dijo el funcionario.

“No muestran ninguna señal de poder moverse en Kiev desde el suelo”, dijo el funcionario. Agregó que los funcionarios estadounidenses creían que Rusia estaba “priorizando” la lucha en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las tropas ucranianas desde 2014.

Los comentarios del funcionario se hicieron eco de los del general Rudskoi, quien dijo que las fuerzas rusas ahora se concentrarían en la región de Donbas en el este. Cuando se le preguntó si la declaración del general Rudskoi representaba un cambio en la estrategia de Rusia, el funcionario del Pentágono dijo: “Claramente, sobreestimaron su capacidad para tomar Kiev y sobreestimaron su capacidad para tomar cualquier centro de población”. Agregó que era “justo decir que enfrentaron algunas fallas de inteligencia propias”.

El Pentágono también confirmó los informes ucranianos de que sus fuerzas destruyeron el jueves un buque de guerra ruso que estaba atracado en Berdyansk, en el sureste de Ucrania.

Rusia ya no tiene el control total de Kherson, la primera ciudad importante que capturó en la guerra, mientras las fuerzas ucranianas luchan por recuperarla, dice un alto funcionario del Pentágono. Rusia insiste en que todavía controla por completo Kherson, un puerto estratégicamente vital al noroeste de Crimea.