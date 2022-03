EEUU inicia negociaciones con el supuesto autor intelectual del 11 de septiembre

The New York Times

Los fiscales iniciaron conversaciones con los abogados de Khalid Shaikh Mohammed, el autor intelectual acusado de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y sus cuatro coacusados ​​para negociar un posible acuerdo de culpabilidad que eliminaría la posibilidad de ejecución, según personas con conocimiento de las discusiones.

Las declaraciones de culpabilidad a cambio de cadenas perpetuas podrían poner fin al caso de larga data en el tribunal de guerra, que fue establecido por la administración de George W. Bush y se ha visto envuelto en procedimientos previos al juicio que se centran en la tortura de los acusados ​​por parte de la CIA. . Casi una década después de que los hombres fueran procesados, el juez militar no fijó una fecha de inicio del juicio.

No se espera ningún acuerdo pronto. Pero las declaraciones de culpabilidad que resulten en cadenas perpetuas podrían obligar a la administración de Biden a modificar su ambición de poner fin a las operaciones de detención en la Bahía de Guantánamo y, en cambio, cambiar su nombre por una prisión militar para unos pocos hombres.

En un intento anterior fallido de tales conversaciones durante la administración Trump, los conspiradores acusados ​​exigieron que cumplieran sus sentencias en Guantánamo, donde pueden orar y comer en grupos. Específicamente, no querían ser enviados a la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde los reclusos federales son recluidos en confinamiento solitario hasta 23 horas al día.

Los cinco hombres están acusados ​​de dirigir y entrenar o proporcionar arreglos de viaje y dinero a los 19 secuestradores que estrellaron cuatro aviones comerciales contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania, matando a casi 3.000 personas.

Sin duda, un acuerdo de culpabilidad decepcionaría, si no enfurecería, a los defensores de la pena de muerte entre los familiares de las víctimas. Pero otros miembros de la familia, incluidos aquellos preocupados por el papel de la tortura estadounidense en el caso y las demoras, podrían verlo como una conclusión adecuada.

El camino hacia un juicio para los conspiradores acusados ​​del peor ataque terrorista en los Estados Unidos se ha visto obstaculizado por desafíos legales y logísticos, así como por el cierre de la corte durante casi dos años durante la pandemia del coronavirus.

Las discusiones comenzaron la semana pasada en medio del último revés. Los equipos del juez, la defensa y la fiscalía habían viajado a la Bahía de Guantánamo para tres semanas de audiencias destinadas a abordar las disputas sobre las pruebas, en particular mostrando el papel del F.B.I. en la C.I.A. red penitenciaria donde el Sr. Mohammed y sus coacusados ​​fueron torturados después de ser capturados en Pakistán en 2002 y 2003.

Pero antes de que pudieran comenzar, Cheryl Bormann, la abogada principal de uno de los acusados, Walid bin Attash, pidió retirarse del caso. Ella citó una investigación interna no especificada de su “desempeño y conducta” por parte del principal abogado defensor, Brig. General Jackie L. Thompson Jr. del Ejército.

No se dieron detalles. Pero el tema obligó a retrasar las audiencias que podrían prolongarse durante meses y proporcionó una oportunidad, según un participante en las conversaciones entre la fiscalía y la defensa.

Un fiscal principal del caso, Clayton G. Trivett Jr., escribió el miércoles a los equipos de defensa proponiendo que discutan “si los acuerdos previos al juicio son posibles para los cinco casos”.

“Si bien no puedo garantizar que llegaremos a un acuerdo durante las próximas dos semanas”, dijo Trivett en un correo electrónico, “poniendo un esfuerzo concertado centrado únicamente en posibles acuerdos mientras todos estamos a bordo de Guantánamo, donde sus clientes y equipos están presentes. , puede ser nuestra mejor oportunidad de al menos determinar si se pueden llegar a acuerdos”.

En cuestión de días, los cinco acusados ​​y sus abogados se reunieron en la sala del tribunal para compilar una lista inicial de requisitos para la declaración de culpabilidad, comenzando con la eliminación de la pena de muerte del caso. Los abogados de los cinco hombres presentaron una lista conjunta el lunes, dijeron los participantes.

Aunque los fiscales han comenzado las negociaciones, un alto funcionario del Pentágono conocido como la autoridad convocante debe aprobar cualquier acuerdo. Ese cargo lo ocupa actualmente el coronel Jeffrey D. Wood de la Guardia Nacional de Arkansas, quien también es abogado en Little Rock, Ark., y fue designado para el trabajo civil por la administración Trump. Los participantes dijeron que se esperaba que las conversaciones continuaran durante el mes para tratar de llegar a algunos entendimientos para presentar al Coronel Wood.

El fiscal jefe interino, el coronel George C. Kraehe del Ejército, se negó a comentar, al igual que el abogado defensor jefe, el general Thompson.

Ambos hombres son nuevos en sus trabajos. El Coronel Kraehe fue movilizado al trabajo desde el Departamento de Justicia en octubre. El general Thompson, que dirige la oficina de defensa pero no representa a ningún acusado, asumió el cargo el 1 de enero.

Un mes después, el general Thompson le escribió al presidente Biden para presentarse, según una persona familiarizada con el asunto. El general describió los desafíos que había experimentado el sistema de comisiones militares para llevar los casos a juicio y propuso un nuevo esfuerzo para mejorar las relaciones entre los fiscales y la defensa, que eran tensas y no propiciaban negociaciones de declaración de culpabilidad.

A principios de marzo, un abogado del Consejo de Seguridad Nacional le respondió al general Thompson que la administración no tomaría posición en ninguno de los casos, según un alto funcionario de la administración. La carta específicamente no tomó una posición sobre los acuerdos de culpabilidad, no respaldando la idea pero tampoco desalentándola.

En cambio, el funcionario describió la carta diciendo que Biden siguió dedicado a reducir responsablemente la población de detenidos en Guantánamo, que actualmente tiene 38 prisioneros de los aproximadamente 780 que fueron llevados allí entre 2002 y 2008. Diez están acusados ​​pero aún no han sido procesados. intentado.

La carta de la Casa Blanca decía que reducir la población podría incluir resolver los casos pendientes de las comisiones militares a través de acuerdos previos al juicio, si corresponde, según el funcionario. Pero la carta también enfatizó que la Casa Blanca no prescribiría qué hacer con ningún caso en particular ni interferiría con el proceso.

Caroline Krass, la consejera general del Departamento de Defensa, fue copiada en la respuesta, dijo el abogado del Consejo de Seguridad Nacional.

No está claro qué pasó después. Pero el 4 de marzo, el coronel Kraehe se reunió por videoconferencia con los principales abogados de todos los procesamientos actuales y les dijo que los fiscales de su caso tenían autoridad para iniciar negociaciones.

Artículo completo en The New York Times.