Hulk Hogan se divorcia por segunda vez

Hulk Hogan dice que él y su segunda esposa, Jennifer McDaniel, están divorciados. Hogan compartió la noticia en las redes sociales después de que algunos le preguntaran sobre el estado de su relación cuando lo fotografiaron con una mujer diferente.

«Yo, Maniacs, solo para que conste, las publicaciones de Facebook e Instagram son mías y de mi novia Sky, estoy oficialmente divorciado», tuiteó Hogan el lunes. «Lo siento, pensé que todos ya lo sabían, amo a mi Maniacs4Life».

«Esta es mi chica, Sky», dijo Hogan.

Yo Maniacs just for the record,the Facebook and Instagram posts are of me and my girlfriend Sky,I am officially divorced, sorry I thought everyone already knew,love my Maniacs4Life

