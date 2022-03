NY no contratará a trabajadores no vacunados

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que su administración no volvería a contratar a trabajadores no vacunados. Alrededor de 1.400 empleados de la ciudad fueron despedidos a principios de este año por no cumplir con el mandato de la vacuna COVID-19.

Adams dijo que, durante una conferencia de prensa en Citi Field, no planeaba volver a contratarlos.

«No en este momento», dijo, según The Wall Street Journal, «no estamos revisando si vamos a traerlos de vuelta».

También agradeció a los más de 340.000 empleados de la ciudad que han sido vacunados, reconociéndolos por «[estar] levantarse y [hacer] lo correcto».

El mandato entró en vigor el año pasado bajo el ex alcalde Bill de Blasio, encontrando la resistencia de los miembros del Departamento de Policía de Nueva York.

También el jueves, Adams se movió para levantar el requisito de vacunación para los atletas y artistas, incluida la estrella de los Brooklyn Nets Kyrie Irving.

La exención entra en vigor inmediatamente.

De Blasio había creado una laguna que eximía a los jugadores y artistas que no tenían su sede en la ciudad de Nueva York del mandato de vacunación, que Adams dijo que consideraba injusto.

«Al poner a nuestros equipos locales en [un] campo de juego igualitario, aumentamos sus posibilidades de ganar y eso tiene un impacto real en nuestra ciudad», dijo.

Adams dijo que no habría tomado la medida si los fiscales de la ciudad hubieran dicho que no resistiría una impugnación legal.

Aunque el alcalde desestimó las críticas, diciendo que las exenciones para atletas y artistas intérpretes eran importantes para la recuperación económica de la ciudad, el sindicato policial más grande de la ciudad dijo que sus oficiales «no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda clase».

«Si el mandato no es necesario para personas famosas, entonces no es necesario para los policías que están protegiendo nuestra ciudad en medio de una crisis criminal», dijo el presidente del sindicato Pat Lynch.

Sin embargo, Adams ha estado revirtiendo otras restricciones pandémicas.

El martes, el alcalde dijo que las mascarillas podrían convertirse en opcionales para los niños menores de 5 años en abril y que ya se han levantado otras regulaciones.

*Contenido traducido de Foxnews.com