‘El face to face de Jean Alain y el Big Papi’

Altagracia Salazar

La información de que fue videollamada, la que hiciera el ex procurador YANALAN Rodríguez a David Ortiz para que este reconociera la versión oficial sobre el atentado de que fue víctima pareciera pura anécdota, sobre todo hoy en que los medios también publican la videollamada entre el mismo Big Papi con el expresidente norteamericano Bill Clinton.

El dato es parte de la investigación que publicara el Boston Globe y que hicieran dos reputados investigadores norteamericanos. Resulta que por lo menos uno de los investigadores se encontraba presente cuando se produjo el intercambio que ha sido desmentido por el equipo de defensa del ex procurador.

Porqué es relevante el face to face, yo no creo que un hombre tan preocupado por la estética personal como YANALAN tuviera ganas de ver a David Ortiz pero quiero recordarles una publicación de junio del año pasado, cuando se reveló que el ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales. Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.

Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera. Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”. Posteriormente le envían otra comunicación al mismo fiscal para que devolviera lo que en términos reales no había recibido.

En la solicitud de medidas de coerción del caso Medusa se explica que desde la procuraduría espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”

Los equipos adquiridos por YANALAN eran extraordinariamente sofisticados y tienen la capacidad de penetrar todos los esquemas de comunicación desde el teléfono ordinario hasta las llamadas por redes sociales, solo no podían interceptar las video llamadas.

Es posible que la soberbia del ex procurador subestimara a Ortiz y al equipo que acompaña a una figura publica de su dimensión. El interés personal y de la organización de los medias rojas de Boston no se iba a permitir el lujo de no poder probar cualquier elemento que esclareciera este caso. Ahora sabemos que fue video llamada, que David no estaba solo y que probablemente hay fotos.

Y digo probablemente porque no es casualidad y de serlo es interesante el que el día en que Ortiz dice que fue video llamada aparezca otra video llamada aunque en esta ocasión con un ex presidente norteamericano. Las casualidades existen pero no aparecen cuando convienen.

El Big papi y su entorno se blindaron para esta guerra que no es local porque en junio cuando ingrese al salón de la fama no debe haber un solo ruidito.