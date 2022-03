‘La Tercera Guerra Mundial probablemente ha comenzado’

newser

Los legisladores y los medios de comunicación advierten que la guerra en Ucrania podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial, pero algunos dicen que ya comenzó, tal vez incluso hace años. Entre ellos se encuentra el multimillonario administrador de fondos de cobertura Bill Ackman, quien argumentó el sábado en Twitter que «probablemente la Tercera Guerra Mundial ya haya comenzado», mientras que los miembros de la OTAN, temerosos de Vladimir Putin, dejan que los ucranianos luchen.

“Estamos en las primeras entradas de las aspiraciones globales de Putin”, agregó Ackerman, según CNBC. «Con cada ‘victoria’, se anima a tomar más. Nos está poniendo a prueba, y nosotros estamos fallando en la prueba cada vez». Ackerman todavía ve espacio para que funcionen sanciones más estrictas y negociaciones más duras, especialmente si China se involucra, pero «el tiempo se acaba». Entre otras voces:

Mire la historia: «Ya estamos en eso», dijo la experta en Rusia Fiona Hill sobre la Tercera Guerra Mundial. Recientemente le dijo a Politico que «seguimos pensando en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial como estos grandes grandes escenarios, pero la Segunda Guerra Mundial fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial», al igual que la guerra entre Rusia y Ucrania surgió de cambios en Rusia en el siglo XX. «Ya estamos en una guerra caliente por Ucrania, que comenzó en 2014. La gente no debería engañarse pensando que estamos al borde de algo. Hemos estado bien y verdaderamente en esto durante un período bastante largo de hora.»

‘La batalla de Estados Unidos también’: «Los ucranianos están luchando por nosotros, por Estados Unidos, por Europa, por ustedes, por mí», escribe la columnista Trudy Rubin en el Philadelphia Inquirer bajo el título «La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado en Ucrania. » Ella entiende el deseo de la OTAN de evitar una guerra caliente, pero insta al presidente Biden a considerar opciones que incluyan una zona de exclusión aérea para proteger a los ucranianos de los ataques aéreos. “Y, lo que es más importante, los líderes republicanos deben finalmente castigar a quienes están en sus filas, incluidos Donald Trump y Tucker Carlson de Fox News, quienes elogiaron a Putin después de que comenzó esta guerra. Están permitiendo a un criminal de guerra, que se alimenta de las divisiones políticas estadounidenses que ellos siembran».

‘Seré muy franco’: «Nos sentimos apoyados y estamos agradecidos por toda la ayuda que estamos recibiendo», dijo el viernes el miembro del parlamento ucraniano Kira Rudik en MSNBC, y agregó que «el próximo paso que vemos es un no- zona de vuelo sobre Ucrania. Y sé que todo el mundo dice no, no, no, la Tercera Guerra Mundial comenzará. Seré muy franco con usted: ya comenzó, porque el ataque a una planta nuclear… afecta a todos». El desastre en las instalaciones de Zaporizhzhya se evitó por poco, pero Rudik señaló que «a la radiación realmente no le importa qué pasaporte tiene».

Artículo cinco: Los analistas advierten que los combates en Ucrania fácilmente podrían desencadenar una guerra más amplia. «Un caso peligroso y trágico sería si las fuerzas rusas sin darse cuenta, y quiero enfatizar sin darse cuenta, lanzaran un misil que aterrizara en un país limítrofe de la OTAN, como Polonia», dijo Glennys Young, experto ruso y presidente de la Universidad de Washington. departamento de historia, le dijo a Fortune. «Si esto fuera percibido por los comandantes de la OTAN como un ataque, y con suerte no lo sería, esto activaría las disposiciones del Artículo Cinco de la alianza de la OTAN».