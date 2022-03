Esposa de Daniel Luciano sobre su embarazo

Ana Karina Millán por Instagram: Hijo de mi vida quizá estás un poco incómodo, me pateas constantemente. Mi ombligo amenaza con estallar. Mis senos están súper grandes y duelen. Mi trasero enorme. Ya no entro en mi ropa. Me cuesta dormir, me canso muchísimo Y la cantidad de pipi que produzco ahora es terrible. Pero ¡TE AMO!! Santo Dios, ¿Por qué estoy tan obsesionada con tu llegada? Estoy más que emocionada de conocerte y no me importa lo que le hagas a mi increíble cuerpo. Estoy más que bendecida de poder concebirte, cargarte y ayudarte a crecer. Estoy tan emocionada por nuestro futuro y por lograr que seas el pequeño más feliz del mundo! te amo con mi vida hijo mío.