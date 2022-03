¿Cómo es que Leonel y Danilo no sabían de «El Abusador»?

Altagracia Salazar

El 20 de agosto del 2019 las autoridades iniciaron una gran jornada de allanamientos contra propiedades diversas del señor César Emilio Peralta conocido como el abusador y cito la fecha porque es importante para entender la manipulación o el intento de manipulación de las autoridades de entonces lideradas por YANALAN Rodriguez y puestas ahora en evidencia por una investigación independiente ordenada por el pelotero David Ortiz.

No se si debo recordar que Ortiz fue herido de gravedad en una discoteca de la avenida Venezuela y que mientras desde el primer día el rumor publico sindicó como responsable al señor Cesar Emilio Peralta las autoridades de entonces sindicaron a 13 personas y una trama muy elaborada que concluía que fue una confusión. Víctor Hugo Gómez fue señalado como responsable del ataque a Big Papi el domingo 8 de junio.

Aunque el nombre de César fue sacado del radar de la investigación del atentado contra Ortiz quienes protegían al capo ya no pudieron resistir la presión y empezó el show de su captura.

Ese show incluyó allanamientos, cierre de carreteras, retenes y cuanto aparataje usted crea se pueda hacer.

Es innegable que las autoridades asociaron al pueblo dominicano con la estupidez o entendieron que la posibilidad de manipulación a partir de su control de los medios de comunicación era suficiente para superar el sentido común.

Lo que ocurrió el fin de semana antes de la huida del capo merece un premio a la actuación. Cesar el abusador fue interceptado por una patrulla que le seguía y lo comunicó a la procuraduría general de la República que nunca dio la necesaria orden de captura. Esa interceptación ocurrió en a autovía del Este o sea que la autoridad sabía en que dirección viajaba.

En la madrugada siguiente Cesar fue saludado y se puso de pie en el área VIP del Hard Rock Hotel ante la presentación de un bachatero. Las autoridades mientras tanto le amargaban la vida a todo aquel que fuera a Jarabacoa y su entorno donde se dijo era buscado. No tengo que decir que dieron la orden de búsqueda en el este cuando el pajarito había volado.

Si alguien creyó alguna vez en la versión oficial que metió a 13 sin nombres en el atentado contra el bigleaguer les felicito. A los abogados de YANALAN y a doña Margot que entiende que un gran medio americano se presta para distraer la atención, hay que decirle que no es el único caso y que allá siguen investigando cosas, que allá como en las películas no cierran ni olvidan.

El expediente contra Jeremías Jiménez Cruz cita a Leonel Fernández por su nombre y explica como se negocia un cargamento y una suma que a mi me parece irrisoria, porque 50 mil dólares es una chilata, pero aparece y esa es la noticia.