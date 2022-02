“Ay, Dios mío, que venga mi muchachita”

Una madre de una adolescente de 14 años, narra cómo ella salió de su residencia a llevar a su hermana más pequeña a la escuela y jamás la han vuelto a ver, en un hecho sucedido en el sector Manoguayabo, provincia Santo Domingo.

Yaneiri López Carmona, de 14 años de edad, fue vista por última vez cuando llevó a su hermana más pequeña al Liceo Estado de Israel.

Su madre expresó que Yaneiri envió mensajes a un amigo en el que le decían que la estaban persiguiendo y la habían montado en un vehículo. Posteriormente, hizo llegar un video desde una parada de autobuses.

Cinthia Carmona pidió que le devolvieran a su hija.

La madre también narró que ella había tenido problemas con una jovencita de la escuela por el amor de un jovencito y que esta se encuentra detenida para fines de investigación, ya que recibía amenazas por parte de esta.

“ Si ella se fue yo no le voy a dar golpes, la voy a recibir con besos y abrazos, que no me le hagan daño, no me quiten las ganas de vivir”, dijo entre lágrimas Cinthia.