Viral: Traductora llora en vivo durante discurso de presidente ucraniano

Una intérprete de un periódico alemán rompió en lágrimas el domingo mientras traducía el discurso en vivo del presidente Volodymyr Zelensky.

La mujer, que trabaja para Welt, se puede escuchar llorando mientras intenta traducir el discurso de Zelensky para un público alemán.

«Rusia está en el camino del mal, Rusia debe perder su voz en la ONU», tradujo la mujer del desafiante discurso del presidente.

“Ucrania definitivamente lo sabemos…” dijo antes de romper en lágrimas y no poder continuar.

La traductora se tomó un descanso para componerse, según el Telegraph, y luego terminó la última parte de la frase, cuando Zelensky dijo: «lo que estamos defendiendo».

An interpreter for German newspaper @welt breaks down in tears while translating Zelensky’s latest video message. pic.twitter.com/ainHLCoPdV

— Laura Moore (@alauraschneider) February 27, 2022