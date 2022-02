Un gobierno que no sabe comunicar (video)

Antinoti

Cuando el actual gobierno era un joven partido de oposición, los viejos del PLD decían que aquí no había oposición y aunque el PRM se molestaba, debió haberlo visto como una confesión que NO supo aprovechar porque eran demasiadas las diabluras que hacía el PLD y la oposición callaba.

Ahora que el PRM está en el gobierno, gracias a un voto en rechazo al PLD… resulta que al partido de gobierno le dicen que “NO SABEN GOBERNAR”. Y aunque a un ataque de ese tipo, la respuesta más fácil es admitir que lo que NO saben es ROBAR, la verdad es que este gobierno no se deja ayudar porque, aunque el presidente Luis Abinader tenga las mejores intenciones, este gobierno NO SABE COMUNICAR.

El PRM es tan malo comunicando que se ha convertido en su peor oposición. Es como si el PRM, en lugar de un partido con estructura, fuera un club de muchachos que se juntaron para llegar al poder y averiguar qué harían después de ganar. ¿Alguien ha visto un programa de gobierno aunque sea de pisa papel en algún escritorio?