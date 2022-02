Tiroteo en tienda de Nueva York

La policía seguía buscando ayer a dos hombres que se dieron a la fuga después del tiroteo sucedido alrededor de las 6:45 a. m. del miércoles dentro de un establecimiento comercial en el vecindario Throggs Neck en East Tremont Avenue, entre las avenidas Randall y Schley. La situación se intensificó cuando varios individuos sacaron sus armas y comenzaron a disparar. (Seguir leyendo…)

