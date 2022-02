A través de un video en las redes sociales, Capcom anunció Street Fighter 6, luego de cinco años después de la última entrega de la franquicia.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

HERE COMES A NEW STREET FIGHTER.#StreetFighter6 pic.twitter.com/in4FdmKyQz

— Capcom USA (@CapcomUSA_) February 21, 2022