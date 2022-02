“Me pasaron tantas cosas por la cabeza”

Entristecido, Reinaldo Nova, padre de uno de los niños atropellados en San Pedro de Macorís, reseñó la manera en cómo se enteró de lo sucedido.

“Yo no estaba en el momento, yo venía del trabajo. Trabajo 12 horas. Cuando vengo del trabajo veo una multitud de gente de aquí del barrio, y digo oh y que está pasando que todo el mundo que está aquí es del barrio. Me detengo a preguntar qué está pasando y me dicen que atropellaron al hijo mío”, indicó Nova. (Seguir leyendo…)

Escucha la llamada de Reinaldo Nova: