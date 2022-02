Nació mujer, pero...

Una estrella de las redes sociales adicta a la cirugía plástica que presume de ‘la vagina más gorda del mundo’ ha revelado que se identifica como un hombre gay llamado Sebastian Pickles.

La modelo de OnlyFans, Mary Magdalene, habló sobre su identidad de género durante una sesión de preguntas y respuestas de Instagram el martes, y también dijo que está considerando implantes de silicona en sus piernas para lograr una apariencia más musculosa.

«Nací mujer, pero siempre me he sentido como un hombre gay extravagante, así que me identifico como hombre», explicó la joven de 25 años.



‘Soy Sebastian Pickles, pero no me importa mucho cómo quieras llamarme.’

Mary dijo que no necesita un implante de pene, pero que está considerando cambiar sus piernas después de someterse a una liposucción para adelgazarlas.

«Me [liposuccioné] las piernas cuatro veces para hacerlas muy delgadas», le dijo a un fanático.

«Podría probar el aspecto de piernas musculosas con mis implantes para ver si me gusta, pero aún no lo sé», continuó.

Mary reveló previamente que a menudo la confunden con una mujer transgénero.

‘¿Sabes cuántos raperos me han contactado y han dicho, ‘Oh, eres TS?’ Creen que soy trans”, dijo al podcast No Jumper.

Mucha gente piensa que soy transexual.

Mary se convirtió en una sensación en las redes sociales en 2018 después de que casi muere durante una operación para agrandar su vagina.

‘Casi muero durante [el] procedimiento. Tuve que recibir dos transfusiones de sangre. El médico dijo que estaba perdiendo mucha sangre y que me estaba poniendo muy pálido. Él pensó que iba a morir’, le dijo previamente a The Sun.

