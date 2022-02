La reina está viva

Metro: La reina Isabel II está viva, al contrario de lo que afirmó ayer un popular blog de chismes en los Estados Unidos.

Hollywood Unlocked envió ondas de choque a través de Internet con una historia «exclusiva» que decía que la reina está muerta.

La idea de que este sitio web, de todas las publicaciones, convenza a un miembro del palacio para que revele exclusivamente una historia tan monumental ya debería sorprender a algunos.

Desde que se volvió viral, la historia ha sido ampliamente desacreditada en línea, pero el fundador de Hollywood Unlocked, Jason Lee, la respalda.

Él tuiteó: ‘No publicamos mentiras y siempre mantengo mis fuentes. Esperando una declaración oficial del palacio.

Algunas personas pueden haberlo tomado al pie de la letra, pero otras se apresuraron a romper el artículo en pedazos por su redacción cuestionable.

En primer lugar, cita fuentes cercanas al ‘Reino Real’, que esperaríamos que alguien con tan buenas conexiones en el Palacio de Buckingham supiera que no es nada.

Luego dice que la Reina estaba «programada para asistir a la boda del editor británico de Vogue, Edward Enninful, pero fue encontrada muerta».

Sin faltarle el respeto al Sr. Enniful, cualquiera que viva en Gran Bretaña podría decirle que la Reina no asistiría a su boda.

