Video | Extraña pelea en la MMA

Rusia ha aparecido en el último tiempo en el mapa de las artes marciales mixtas (MMA) por organizar peleas desparejas e impensadas para atraer la atención de los espectadores. En la última de una serie de extraños eventos en el octágono, la empresa Epic Fighting Championship enfrentó a un peso pesado masculino de 250 kilos frente a una profesional que apenas alcanzaba los 80 kilogramos. (Seguir leyendo…)

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64

— Matysek (@Matysek88) February 9, 2022