A través de las redes sociales Farruko se ha mostrado preocupado por el tiroteo en el que se vio involucrado y terminó herido su discípulo Ankhal de 21 años de edad. “Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te ha sucedió”. (Seguir leyendo…)