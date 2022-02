El regreso de Djokovic

Novak Djokovic fue ovacionado en su primer partido tras la polémica en Australia.

Cuando el serbio salió a la cancha para su encuentro de primera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti, recibió una fuerte ovación por parte de los miles de asistentes. FANSIDED

Huge cheers for Novak Djokovic as he walks onto court to make his tennis return in Dubai.pic.twitter.com/Uj2ywUZFnI

— Sam Street (@samstreetwrites) February 21, 2022