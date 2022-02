Mototour de Firme Manaclar a Playa el Derrumbao

Explorando en Moto

Salimos de Santo Domingo a las 8 am, para dirigirnos al Recodo, en el río Baní. Este se encuentra al norte de Baní, camino al Salto de las Yayitas. Aquí pudimos disfrutar de un rico baño en un ambiente paradisíaco. Para llegar tuvimos que cruzar el lecho del río Baní que está parcialmente seco y pasar algunos charcos que se forman.

Al disfrutar un buen rato, nos dirigimos a nuestro segundo destino, el cual es Firme Manaclar, en el Parque Nacional Padre Luis Quinn. A uno 1300 metros de altura, cambió el clima de calor a muy fresco cerca del medio día. Aquí pudimos apreciar unas vistas panorámicas de todo Baní, Palmar de Ocoa, hasta de Santo Domingo.

Las subidas y bajadas mientras se va llegando a la cima se van poniendo más empinadas y con curvas lo que les da sazón al viaje.

De aquí bajamos, para dirigirnos a Las Tablas a conocer el Santuario San Martín de Porres. Un monumento creado por los mismos lugareños piedra a piedra para demostrar su fé y orientado por el sacerdote canadiense Roberto Hymussk. Es un lugar único que se recomienda visitar.

Al concluir aquí, tuvimos un rico almuerzo en Salinas de Baní para concluir con el viaje en Playa el Derrumbao. Aquí nos recibió un bello arcoíris, unos paisajes espectaculares, pudimos ver algunos flamencos y tener un rico baño en sus tranquilas aguas.

Un grupo que nos llevamos muy bien y disfrutamos al máximo de esta experiencia.

Al final pasó que al estar entrando a la Playa el Derrumbao, pisé una Raya, la cual se defendió y me picó el tobillo derecho. Esto causa un dolor muy fuerte y no pude apoyar el pie por el resto del día. En este caso, le doy muchas gracias a Marcos y a la gente de @peraviaecotours , al @gruporeforestacionbani el cual me sacó de pasajero del Derrumbao hacia el Parque de Salinas.

Gracias a Carlos y Nando Armenteros, a mi equipo @emmanuelrecio y @sr.morey por el apoyo de @soyklarytineo en ese momento.

Y por último darle las gracias a Masaki de @kato.rd, a Laura y su amigo , los cuales había conocido luego del almuerzo y antes de la picada, ya se encontraban de camino a la ciudad cuando fue llamado para darme apoyo y se devolvió. Vine en su vehículo y Masaki manejó mi moto de regreso. Mil gracias por ese gesto y apoyo en esta situación que se pudo haber complicado más y que por suerte no pasó de ahí.

Una recomendación en la Playa el Derrumbao es entrar con aqua shoes, arrastrar los pies, para que las rayas se asusten y se vayan, pues sienten las vibraciones y movimientos. Si te llega a picar una raya, lo ideal es colocar el lugar de la picada en agua caliente, ya que neutraliza el veneno.