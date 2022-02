“Ucrania no está lejos”

Altagracia Salazar

Ayer una televidente me dijo que yo no era profesional porque consideré que el conflicto ruso-ucraniano quedaría por allá y nosotros solo recibiríamos el golpe económico.

Yo no soy experta en temas internacionales pero hay reflexiones que son de sentido común, vi a mucha gente loca por likes hablar de que estamos a las puertas de la tercera guerra mundial solo me asombra.

Les dije, la OTAN se va a quedar en sus cuarteles, y estados unidos y sus socios europeos tomarán acciones económica como han hecho otras veces contra Putin. Como no vivo en Rusia y no estudio ese lado del mundo no conozco el efecto que han tenido esas medidas en la población rusa que es pequeña en relación a su enorme territorio.

Rusia tiene 17 millones de kms cuadrados, hace frontera con tres océanos, una decena de mares, 14 países y sus 146 millones de habitantes hablan mas de 100 lenguas nativas además del ruso. Es tan grande que hace unos años apareció una señora que nunca había tenido contacto con este tiempo. Porque vivía aislada en la Taiga.

Yo no sé que es a Rusia esta media isla de 48 mil kilómetros cuadrados con once millones de habitantes y por eso no cito la declaración del presidente de la República a propósito del tema.

Lo que si les puedo decir a ustedes es que el gobierno dominicano tendrá que modificar el presupuesto de este año porque estimó el precio del galón del petróleo a 62 dolares y ya supera los 100.

También le puedo decir que los commodities que fundamentalmente son los granos y sus derivados seguirán subiendo de precio. Ucrania es el primer productor mundial de aceite de girasol, es de los primeros tres productores mundiales de trigo. Pero es además un país atado económica y culturalmente a Rusia.

Henry Kissinguer que sabe un poco más que yo escribió un articulo que resume la explicación de la situación actual más allá de todo el alboroto interesado de los medios de un lado y otro.

Preparémonos para los ajustes y quizá para efectos de cualquier tipo incluso favorables. Las posguerras casi siempre favorecen a naciones como las nuestras que sufren la guerra de manera indirecta.