Cardi B ha ofrecido sus pensamientos sobre la escalada de la situación en Ucrania.

A la rapera, que cuenta con 21,8 millones de seguidores, se le preguntó en Twitter qué «piensa sobre todo el asunto de Rusia» cuando las tropas rusas invadieron Ucrania el martes.

Insistiendo en que su teléfono no fue pirateado, Cardi dijo a los fanáticos: «Siento que si no digo las cosas correctas, me pueden matar» antes de instar a los líderes mundiales a «dejar de tropezar con el poder».

La rapera compartió un tweet en respuesta a la pregunta de un fanático sobre Rusia, escribiendo: ‘Desearía que estos líderes mundiales dejaran de tropezar con el poder y realmente pensaran en quién realmente se ve afectado (los ciudadanos) además de que el mundo entero está en crisis. La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último de lo que deberían preocuparse estos líderes.

Después de que otro fan escribió ‘está bien, devuélvele el teléfono a Cardi ahora’, saltó a un video para insistir en que su ‘teléfono no está pirateado, soy realmente yo’.

«De hecho, quiero decir muchas cosas, pero me voy a ocupar de mis asuntos porque a veces siento que tengo una plataforma tan grande que si no digo las cosas correctas, me pueden matar», explicó.

«Pero realmente no estoy del lado de la OTAN, no estoy del lado de Rusia, en realidad estoy del lado de los ciudadanos porque al final del día el mundo está teniendo una crisis en este momento», continuó Cardi.

‘Hay inflación no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Es realmente difícil recuperar la economía. Hay tantos envíos atrasados.

«China realmente no está jugando con nosotros, así que muchas cosas están detrás, muchos productos están detrás y esto solo lo hizo mucho más complicado, así que estoy realmente molesto por esto y realmente deseo que todo el mundo los líderes en este momento realmente llegan a una conclusión lógica, pero lo que sea mmm.

Cardi tiene un historial en comentar sobre política, y se hizo famosa en una guerra de palabras en línea con Candace Owens en 2020, después de que el comentarista conservador llamara al rapero ganador del Grammy «analfabeto» y una «vergüenza» para los negros.

La disputa comenzó cuando Owens compartió un clip de su aparición en The Ben Shapiro Show, en el que criticó al entonces candidato demócrata Joe Biden por participar en una entrevista con Cardi, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, para Elle.

Owens dijo que fue «uno de los mayores insultos» para los votantes negros que Biden decidiera hacer la entrevista con un «rapero analfabeto», en lugar de alguien que pudiera hacer las «preguntas difíciles».

El republicano continuó diciendo que Biden piensa que «los negros son estúpidos» y comparó su entrevista con Cardi B con la entrevista de Donald Trump con Justin Bieber.