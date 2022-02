Robinson Canó sobre como tratan a los novatos en RD

República Dominicana.–“Hay cosas que es bueno que la gente las sepa. Aquí se maltrata mucho al jugador, cuando eres rookie (novato) o cuando ya tú no tienes trabajo (en MLB). Cuando estás, por ejemplo, en una liga independiente, lo primero que te dicen y que lo he visto yo y me lo han dicho jugadores, gente que cobraba doscientos mil pesos, le dicen que no ha jugado en ninguna parte, “esto es lo que hay para ti” (ofreciéndoles poco dinero), cógelo o vete”, inició diciendo Canó.( Seguir leyendo…)