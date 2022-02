La reina Isabel da luz verde pa’ que Camilla sea ‘reina consorte’

(Fotos: The Sun)

La reina Isabel II de Inglaterra expresó en un mensaje a la nación su «sincero deseo» de que Camila, la esposa del príncipe heredero Carlos, sea la reina consorte. «Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio y leal servicio», dijo la monarca británica, de 95 años, la víspera de la celebración de sus 70 años de reinado. (Seguir leyendo…)

Det her er stort royalt nyt fra Storbritannien: Dronning Elizabeth ønsker, at Camilla Parker-Bowles får titel af dronning, når Prins Charles bliver konge. Parret har ellers tidligere selv sagt, at hun kun ville få titlen “Princess Consort”. pic.twitter.com/CP6wYLhwTR

Camilla WILL become Queen: Her Majesty, 95, issues historic Platinum Jubilee statement to end years of uncertainty https://t.co/7CWEpxYs2x pic.twitter.com/W1VdNN2x9z

