Así chocaron los dos helicópteros Black Hawk

Captan como dos helicópteros Black Hawk de la Guardia Nacional de Estados Unidos se estrellan durante un entrenamiento cerca de unas pistas de esquí en Utah.

Jared Jones, portavoz de la Guardia Nacional, dijo que el aire que generaron los propios aparatos durante el aterrizaje provocó que se levantara una gran cantidad de nieve, lo que probablemente hizo que los pilotos «perdieran de vista el suelo». RT

Here is a video of the Blackhawks crashing while we were riding down Mineral Basin around 9:30 am. Military buddy I was riding with recognized the Hawks coming in to land. So far sounds like everyone was ok from what we’ve heard. Thankfully! Video cred: Tom Carney #snowbird pic.twitter.com/JKTAqndqdE

— Cory Inman (@IM_Inman) February 22, 2022