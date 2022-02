‘Cuántos millones nos cuesta Aracelys Medina?’ (video)

Altagracia Salazar

Anoche recibí un mensaje de José Rodríguez con un inmenso WAO ante el hecho de que los 16 años de Aracelys Medina en el Banco de Reservas nos costaran más de 300 millones de pesos aparte de su pensión de más de 400 mil pesos.

Les había dicho en la mañana que la pensión de La Doña como era llamada en el Reservas era perfectamente legal porque así lo establecen los reglamentos de la Institución. Los beneficios también están establecidos en los mismos reglamentos.

Aracelys Medina no ha sido una excepción porque en el Banco del Estado igual que en otras entidades descentralizadas se crearon reglamentos para favorecer la discrecionalidad de la administración y sobre todo a la administración misma.

Y el poder de la doña fue inmenso. Desde facilitar negocios para su entorno político-familiar porque en la familia Medina Sánchez no había deferencia entre el estado y la familia, hasta la designación de cientos de personas en distintas áreas del reservas.

Hace varios años que un empleado de bajo nivel me explicaba que en algunas áreas usted gritaba Saaaanchez y de cada puerta salía una o varias personas. La doña fue tan lejos que designó hasta a su pastor en un puesto gerencial. Supongo que con el pastor orando y cobrando es más fácil acercarse al cielo.

Y la doña no solo se encargó de las designaciones y el bienestar familiar también dejó en manos de la familia algunas minucias que en el caso de una entidad tan grande como el banco del Estado son representativas. Imagine usted por ejemplo que nos tocara la liquidación de bienes en desuso y digo esto para decir algo.

Voy a decir hoy lo mismo que dije ayer. Todo eso es legal porque se creó una norma para que lo fuera. Anoche conversé con alguien del mundo de la banca y me dijo que en el sector es normal la oferta de paquetes atractivos para la adquisición de talento. Yo no sé si eso es masivo pero dudo que a los accionistas de un banco le caiga bien que una persona reciba ingresos en un año por más de 45 millones de pesos o sea 3.75 millones como promedio mensual como llegó a recibir Aracelys Medina.

En manos del gobierno actual está poner correctivos a esos desordenes y tiene que hacerlo ahora y en el marco de la ley. Si permite que los actuales tomen el gusto a los reglamentos no habrá manera de frenar ese desmadre.