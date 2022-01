Tragedia en Camerún

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas luego de una avalancha humana a la salida de un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones en Camerún.

El estadio tiene una capacidad de 60.000 personas, pero por restricciones contra la covid, no se esperaba que estuviera a más del 80% de su capacidad. BBC

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

