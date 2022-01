Investigan muerte de hombre que ardió al ser alcanzado por táser

La oficina del fiscal general de Nueva York está investigando un incidente en el que un hombre murió semanas después de incendiarse cuando la policía le disparó con un Taser mientras estaba cubierto con desinfectante para manos, según muestran nuevos videos publicados por la oficina del fiscal general. (Seguir leyendo…)

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3

