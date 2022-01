Mike Pompeo con 90 libras menos

New York Post: Estados Unidos no solo está viendo menos de Mike Pompeo porque la administración Trump ya no está en la Casa Blanca. Estamos viendo menos del exsecretario de Estado porque hay literalmente menos de él, 90 libras, para ser exactos.

El exdirector de la CIA se ha enfrentado a muchas situaciones desafiantes en su larga carrera, pero duda en hablar de su pérdida de peso debido a un temor persistente de volver a poner todas las libras que perdió. Pero, en una entrevista exclusiva con The Post, reveló cómo lo hizo y por qué.

Todo comenzó el 14 de junio de 2021, cuando Pompeo pisó la escala y vio que estaba a solo libras de 300 por primera vez en su vida.

A la mañana siguiente, dijo, se despertó y le dijo a su esposa, Susan: «Hoy es el día».

«Empecé a hacer ejercicio, no todos los días, sino casi todos los días, y a comer bien y el peso simplemente comenzó a bajar», dijo.

Pompeo, de 58 años, dijo que invirtió en un gimnasio en casa en su sótano con unas mancuernas y una máquina elíptica, donde The Post lo fotografió esta semana. «Traté de bajar allí cinco, seis veces por semana y quedarme en ello durante media hora más o menos. Y eso no fue nada científico. No había entrenador, no había dietista. Era solo yo».

El peso comenzó a acumularse cuando fue elegido por primera vez al Congreso como representante de Kansas en 2010, dijo Pompeo.

«Aunque la verdad es perder peso, ha sido una lucha de por vida para mí».

Para finalmente recuperarse saludable, dijo Pompeo, tenía que estar en el estado de ánimo correcto.

«Para mí se trata de hacerlo bien y ser lo suficientemente disciplinado», dijo, un proceso que aplicó a todos los puestos de alta presión que ha ocupado en el gobierno, pero no a su propia salud hasta este año.

Atrás quedaron las hamburguesas con queso, los carbohidratos y las golosinas azucaradas que permanecían al lado de su computadora mientras trabajaba hasta bien entrada la noche, o viajaba con él en largos vuelos por todo el mundo.

Pero el cambio en la dieta no ha cambiado las tradiciones de los restaurantes familiares: IHOP sigue siendo el favorito de los Pompeos, pero en lugar de pedir pilas de panqueques de calabaza cubiertos de jarabe, la ex secretaria ahora elige una comida mucho más saludable.

«Todavía vamos allí como familia, es importante no quitarnos esas tradiciones. Ahora tenemos claras de huevo y tocino de pavo», dijo.

«Para nuestra familia, la comida es donde nos reunimos. Somos italianos y nos gusta reunirnos para una buena comida de pasta y pan y quesos y postre. Todavía vamos a disfrutar de estas grandes comidas con familiares y amigos, excepto que voy a ser el tipo que diga: «Sí, tomaré una ensalada», dijo riendo.

«Fue un ciclo virtuoso en lugar del vicioso en el que había estado, y he logrado perder el lado alto de 90 libras en seis meses».

El nativo de California, que se graduó primero en su clase en West Point, dijo que usó una vieja dolencia de pies como excusa para no poder perder peso en el pasado.

«Puse casi cien libras en el transcurso de 10, 11 años, años que coincidieron con mi lesión en el pie, así que me dije a mí mismo que esa era la razón por la que gané tanto peso», dijo, y agregó que no le pasó nada específico a su pie. «El porro acaba de desgastar».

Su batalla es con la que muchos estadounidenses se identifican: una encuesta Gallup de enero de 2022 muestra que el 41 por ciento de los adultos estadounidenses en los últimos cinco años se han caracterizado por tener sobrepeso, un porcentaje que está más que el 36 por ciento en el período de cinco años anterior. Gallup señaló que sus hallazgos contrastan con las estadísticas federales de salud, que muestran que casi tres cuartas partes de los estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad.

Pompeo dijo que lo entiende. «Nadie quiere admitir que ha aumentado de peso o tiene sobrepeso, incluso si todas las pruebas apuntan de otra manera».

Su pérdida de peso vino con mucha especulación en las redes sociales, y Pompeo dijo que ninguno de los comentarios fue particularmente complementario. «Las publicaciones eran bastante desagradables o simplemente inexactas, especulando que tenía problemas de salud con el cuello o que tenía cáncer», dijo.

«Nadie me llamó nunca y realmente me preguntó: ‘Oye, ¿qué pasó?'»

Pero amigos como su compañero de clase de West Point, David Urban, seguro que lo hicieron. Los dos hombres se vieron en noviembre en Dallas, junto con todos los demás que se graduaron con ellos en 1986, en el partido Ejército-Fuerza Aérea para su reunión de clase 35.

Urban, un exalumno de la campaña de Trump, dijo que lo primero que le dijo a Pompeo fue lo fantástico que se veía. Luego le dijo que no se sorprendió de haberlo logrado.

«No te gradúas de West Point, y mucho menos te conviertes en el número uno de tu clase en West Point, sin poder estar increíblemente enfocado».

Urban, que viajaba con Pompeo de vez en cuando cuando estaba en State, dijo que veía cómo el trabajo lo impactaba físicamente.

«No es la primera persona que entra en política y, debido a las demandas del trabajo, ganó peso. Viaja por todo el mundo, volando 13, 14 horas en diferentes lugares, diferentes zonas horarias. Es increíblemente difícil mantener cualquier tipo de rutina, y mucho menos un régimen de ejercicios. Te pones detrás del trabajo», dijo.

«Viaje con él cuando fue a Europa para el centenario del Armisticio, y trabajó durante todo el vuelo», agregó.

Cuando viajó, dijo Pompeo, había secretarias anteriores que salían y cenaban bien en un restaurante elegante si terminaban sus reuniones a las 7:30 u 8 en punto. Pero no él. «Puedes preguntarle a cualquiera en mi equipo, sabían exactamente lo que iba a hacer: hamburguesa con queso del servicio de habitaciones. Volví a la habitación y seguí trabajando, y me comí mi hamburguesa con queso. Ese era mi patrón de vida.

«Cuando trabajas y comes, sigues trabajando y sigues comiendo».

Pompeo sirvió de 2018 a 2021 como el 70o secretario de Estado en la administración Trump después de un breve período como director de la CIA y tres mandatos en el Congreso. El exoficial del Ejército que asistió a la Facultad de Derecho de Harvard es un ex empresario que hizo del estado natal de su madre, Kansas, su propio estado en 1998.

Desde que dejó la administración, Pompeo ha firmado como colaborador de Fox News, se desempeña como asesor principal para asuntos globales en el Centro Americano de Derecho y Justicia y preside el Calvary PAC, una organización dedicada a elegir candidatos conservadores para la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Él y Susan ahora llaman hogar a Chantilly, Virginia.

Mientras tanto, Pompeo dijo que espera que su viaje inspire a otros que luchan contra la obesidad a perder peso. «Es difícil y no es permanente. No hay garantías de que todavía esté en lo que sea que pese ahora, pero si te das cuenta de que las cosas buenas pueden suceder si lo sigues, también puedes hacerlo».

Tener el apoyo de su esposa, su hijo Nick, y su futura nuera, Rachael, ciertamente ayudó.

«El mayor beneficio que tuve en este viaje fue una esposa y una familia enormemente solidarias», dijo. «Todos apoyaron mi esfuerzo por estar sano, que era el verdadero foco».

Otro rumor en las redes sociales es que Pompeo perdió las libras para prepararse para una candidatura presidencial en 2024. Se ríe de la sugerencia.

«La verdad es que realmente me estoy preparando para 2044 y espero estar por aquí en 2054».

¿Por qué esos años específicos? Nietos, dice con suerte.

«Mi hijo se casará en julio, y yo quería estar más sano y estar cerca de lo que espero que el Señor nos bendiga como nietos en poco tiempo. Se supone que no debo hablar de eso, me dicen», dijo riéndose, sabiendo que va a tener un poco de dolor de buen carácter por dejar escapar sus verdaderos sentimientos.

«Mi ropa me queda mejor y tengo más energía», dijo. Pero en última instancia, «Quiero estar allí para mi familia y espero que muchos nietos».

*Contenido traducido de Nypost.com