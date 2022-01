Pastor asqueroso

Un pastor estadounidense se disculpa por frotar saliva en la cara de un feligrés mientras daba un sermón.

«Recibir una visión de Dios puede ponerse desagradable», dijo Michael Todd, pastor de la iglesia Transformation Church, durante el sermón que fue grabado y subido a su canal de YouTube. Acto seguido, Todd escupió en su mano, se acercó al hombre en el escenario y le frotó la saliva en la cara mientras los espectadores murmuraban asqueados y sorprendidos por el acto. (Seguir leyendo…)

During a sermon illustration, Pastor Mike Todd spits in his hand multiple times, then rubs it all over the face of a congregant.

Sermon aired January 16, 2022.#BadPreacherClips

Pastor Mike Todd

Transformation Church

Tulsa, Oklahoma#PastorMikeTodd#MichaelTodd pic.twitter.com/eRcon8urXV

— Bad Preacher Clips™ (@BadSermons) January 17, 2022