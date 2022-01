El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, adelantó que no se tiene contemplado un aumento del pasaje a pesar del incremento de los combustibles. “Estamos buscando la mejor solución para el pueblo dominicano. Hasta el momento no hay aumento del precio del pasaje y la solución aparentemente va a ser que no haya aumento definitivamente del transporte. Por lo menos en las próximas semanas”. (Seguir leyendo…)