Un juez federal volvió a condenar al “Rey Tigre” Joe Exotic a 21 años de prisión, reduciendo su pena en tan sólo un año, a pesar de los pedidos de clemencia del ex cuidador de zoológicos, que comienza un tratamiento contra el cáncer. “Por favor, no me hagan morir en la cárcel esperando una oportunidad de ser libre”, dijo al juez federal que le volvió a condenar por un cargo de asesinato por encargo. (Seguir leyendo…)