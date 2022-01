Despiden actriz tras maldecir a Jason Rivera (Video)

Una actriz de la ciudad de Nueva York fue despedida de su compañía de teatro tras causar indignación al criticar duramente los cierres de calles para el funeral del policía asesinado Jason Rivera y maldecirlo, declaraciones que eliminó rápidamente después de que se hicieran virales.

«No necesitamos cerrar la mayor parte del Bajo Manhattan porque un policía murió por probablemente hacer su trabajo incorrectamente. Matan a personas menores de 22 años todos los días sin una buena razón y no cerramos la ciudad por ellos», dijo Jacqueline Guzmán en el clip, que apareció en TikTok bajo @vinylboobs.

Complaining about the Officer Rivera’s funeral on 5th Ave NYC pic.twitter.com/n08Te6OaaB — Blue Lives Matter 💎 (@RetiredNYCPD) January 29, 2022

Guzmán habló mientras se filmaba el viernes caminando por una calle vacía, que había sido atrincherada.

«Así es ridículo. Esto es ridículo. ¿Qué pasa si alguien está teniendo un ataque cardíaco en esta área? Nadie puede llegar a ellos porque todo está bloqueado por un maldito policía».

La respuesta contra Jacqueline Guzmán fue rápida

«Los neoyorquinos acudieron ayer por miles para ayudarnos a honrar a nuestro hermano caído. Una persona que difunde el odio no puede borrar eso. Este tipo de basura ha contaminado la conversación durante demasiado tiempo. Necesitamos que los neoyorquinos que están con nosotros hablen y retrocedan», dijo el presidente de la PBA, Patrick Lynch.

Un policía de Brooklyn dijo que el video era «totalmente irrespetuoso, no solo para el NYPD, sino para todos los residentes de Nueva York y para todos los humanos. Si esta es la única manera en que puede obtener publicidad, siento mucha pena por ella».

El nombre de la compañía de actuación de Guzmán, Face to Face Films, y otros detalles personales sobre ella se publicaron en las redes sociales.

«Face to Face Films acaba de ser consciente de un video insensible que involucra a una de nuestras miembros, Jacqueline Guzmán. Face to Face Films no apoya ni puede aprobar estos comentarios hechos sobre el caído oficial Rivera. Como resultado, ya no es miembro de nuestra empresa», publicó la compañía en su página de Facebook.

Anthony Laura, el fundador de Face to Face, dijo que Guzmán era actriz de la compañía de cine y teatro, pero se negó a decir más.

«Todo está en la declaración», dijo.

La biografía de Guzmán en el sitio, que más tarde fue eliminada, dijo que «es una actriz cubanoamericana con sede en Nueva York, originaria de Hialeah, Florida».

Guzmán había retirado sus cuentas de redes sociales el sábado por la noche. Ella no devolvió inmediatamente una llamada solicitando comentarios.

Aunque había eliminado el vídeo, seguía circulando en las redes sociales porque había sido copiado y republicado por otros usuarios.

––

*Contenido traducido de Nypost.com