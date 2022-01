Gran incendio en edificio de El Bronx

El Departamento de Bomberos informó que intenta sofocar un incendio en El Bronx que ha dejado, hasta ahora, al menos 30 heridos graves. Los hechos ocurren en el inmueble del 333 de la calle 181 East, indicaron las autoridades. Se trata de un incendio de cinco alarmas. (Seguir leyendo…)

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022