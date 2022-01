El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, lanzó hoy duras críticas a sectores que amenazan con quitarles la visa de no aprobar determinado artículos dentro del nuevo Código Penal. “A mí que nadie me amenace con quitarme visa por la toma de una decisión política, que me la quiten si me la quieren quitar, total, yo voto y asumo temas por convicciones…” (Seguir leyendo…)