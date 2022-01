‘The Batman’ dura casi 3 horas con los créditos

The Hollywood Reporter

La nueva película de The Batman de Matt Reeves tiene una duración de dos horas y 55 minutos. El considerable tiempo de ejecución incluye alrededor de ocho minutos de créditos, según confirmaron los expertos de Warner Bros. a The Hollywood Reporter el jueves.

Como tal, es el tiempo de ejecución más largo de cualquier película de Batman en solitario y uno de los más largos para una película de superhéroes detrás de su rival Marvel’s Avengers: Endgame, que duró tres horas y un minuto en su camino a convertirse en la película número 2 con mayor recaudación. de todos los tiempos en la taquilla mundial, sin ajustar por inflación.

En general, el poseedor del récord de la película de superhéroes más larga es Justice League de Zack Snyder con cuatro horas y dos minutos, aunque la versión del director nunca se proyectó en los cines. (La versión lanzada en la pantalla grande duró dos horas ordenadas).

The Batman, de Warner Bros. y DC, está protagonizada por Robert Pattinson como el Caped Crusader. La próxima película, que llegará a los cines el 4 de marzo, se centra en los primeros días de lucha contra el crimen de Bruce Wayne. La película está llena de la galería de pícaros de Batman, por lo que seguramente será compleja. Paul Dano interpreta a The Riddler, un asesino en serie perseguido por Batman. Zoë Kravitz interpreta a Gatúbela y Colin Farrell aparece como el Pingüino.

Varios sitios de fanáticos han estado discutiendo el tiempo de ejecución, que se reveló como resultado de que la película recibió una calificación PG-13. (Los estudios deben entregar un corte bloqueado de la película a la junta de calificaciones).

Una gran cantidad de películas recientes tienen una duración de más de dos horas y 30 minutos, lo que reduce automáticamente un programa por día. Una excepción es el éxito de taquilla de Sony y Marvel Spider-Man: No Way Home (2:20).

Con respecto a Batman, Warner podrá compensar la diferencia poniendo la película en más pantallas.

La más larga de las películas de Batman de Christopher Nolan fue The Dark Knight Rises (2:44). Batman Forever, que relanzó la franquicia principal, fue de dos horas y un minuto, mientras que The Dark Knight fue de dos horas y 32 minutos.

Del lado de Marvel, The Avengers fue de dos horas y 23 minutos, mientras que The Avengers: Infinity War fue de dos horas y 29 minutos.