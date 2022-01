Luego de que tres mujeres afirmaran haber sido víctimas de agresión sexual, el actor estadounidense Chris Noth fue despedido de la serie The Equalizer y se quedó sin representantes. Ahora se suprimió su participación ya filmada en el último capítulo de la continuación de Sex and the City. (Seguir leyendo…)

