Cardi B paga los costos del funeral de las víctimas del incendio del Bronx

TMZ

Cardi B está dando un paso al frente para ayudar a aquellos sacudidos por la tragedia en su ciudad natal de Nueva York, pagando los costos del funeral y entierro de los muertos en el incendio de un edificio que mató a 17.

Cardi nos dice: «No puedo comenzar a imaginar el dolor y la angustia que experimentan las familias de las víctimas, pero espero que no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos los ayude a seguir adelante y sanar».

Como informamos, el incendio destruyó una torre de 120 unidades en el Bronx el 9 de enero, se cobró la vida de 17 personas y envió a muchas más al hospital. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 2 años y los 50.



Nos dijeron que Cardi cubrirá los gastos del funeral y del entierro y se ha asociado con The Mayor’s Fund to Advance New York City para asegurarse de que todos estén cubiertos y se cumplan los deseos de sus familias.

Cardi dice: «Envío mis oraciones y mis condolencias a todos los afectados por esta horrible tragedia».

Los bomberos creen que un calefactor roto causó el incendio, pero dos puertas interiores que quedaron abiertas permitieron que el humo llenara el edificio. Las autoridades dicen que se suponía que esas puertas estaban cerradas y están investigando por qué no se siguieron las regulaciones.