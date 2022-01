Bill de Blasio anuncia que no se postulará para gobernador de Nueva York

New York Post

En un video publicado en Twitter, el exalcalde Bill de Blasio promocionó su historial en educación y vigilancia antes de declarar: “No, no me postularé para gobernador del estado de Nueva York”.

“Pero voy a dedicar cada fibra de mi ser a luchar contra la desigualdad en el estado de Nueva York”, agregó en el clip de 90 segundos, grabado afuera de una de sus casas en Park Slope.

I am not going to be running for Governor of New York State, but I am going to devote every fiber of my being to fighting inequality in the state of New York. pic.twitter.com/cBZ03BpO0s

— Bill de Blasio (@BilldeBlasio) January 18, 2022