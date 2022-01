Revelan las últimas palabras de Betty White

Metro

Una de las amigas de Betty White ha reflexionado sobre lo que dice ser las últimas palabras de la estrella, tras su muerte en la víspera de Año Nuevo a los 99 años.

Según la actriz Vicki Lawrence, que era cercana a White, la asistente de la fallecida estrella había revelado que dijo el nombre de su difunto esposo Allen Ludden momentos antes de morir pacíficamente mientras dormía.

Lawrence conoció a White en The Carol Burnett Show (que se desarrolló entre 1967 y 1978), donde Lawrence interpretó a Thelma Harper y White interpretó a una de las hijas de Thelma, Ellen.

La pareja protagonizaría la serie derivada, Mama’s Family, en los años 80, mientras que también aparecerían juntos en el programa de juegos Super Password.

En declaraciones a The Hollywood Reporter tras la muerte de White, Lawrence reflexionó sobre su última interacción con la estrella de The Proposal.

Ella dijo: «No había podido comunicarme con ella últimamente. Le escribí una carta larga hace un tiempo, pero ella no respondió, lo cual no era propio de ella. Sabía que ella no estaba bien, y esto iba a suceder, pero aún así fue triste no tener noticias de ella «.

Agregando que había estado en contacto con Carol Burnett, afirmó que White había llamado a su difunto esposo, quien murió en 1981.

Ella dijo: «Ayer hablé con Carol, y estuvimos de acuerdo en que es tan jodidamente difícil ver a las personas que amas irse». Dijo que habló con el asistente de Betty, que estaba con ella cuando falleció, y dijo que la última palabra que salió de su boca fue «Allen». Eso es tan amorosamente dulce. Espero que sea cierto «.

‘Al parecer, la última palabra de Betty White fue Allen. Disculpe mientras sollozo’.

White y Ludden se casaron en 1963 y, tras la muerte de su marido tras una batalla contra el cáncer de estómago, la actriz no volvió a casarse.

En una entrevista con Larry King, cuando se le preguntó si volvería a casarse, ella respondió: «Una vez que hayas tenido lo mejor, ¿quién necesita el resto?»

Continuando compartiendo su amor por su difunto esposo, durante su aparición en Inside The Actor’s Studio, cuando James Lipton le preguntó a White qué le gustaría que Dios le dijera si el cielo existiera, ella dijo: «Vamos, Betty». Aquí está Allen «.

Los fanáticos de White continúan compartiendo su angustia luego de la muerte de la estrella, sin embargo, Witjas se vio obligada a negar los rumores de que un refuerzo de la vacuna estaba «relacionado» con su muerte, instando a que «no se politice».

Una cita falsa atribuida al fallecido actor comenzó a circular en línea después de su muerte, en la que afirmaba que había recibido un refuerzo de la vacuna Covid-19 el 28 de diciembre, que decía: «Coma de manera saludable y obtenga todas sus vacunas». Acabo de recibir un impulso hoy».

Witjas confirmó a Associated Press que no dijo la cita, ni que tuvo un dosis de refuerzo en la fecha.

Relacionado: Desmienten rumores sobre su muerte a causa de la vacuna del covid-19