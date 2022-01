Ashley Graham da a luz a mellizos en casa

Ashley Graham ha dado a luz a sus gemelos. La modelo de 34 años reveló que tuvo un parto en casa el viernes por la mañana y que los recién nacidos están «felices y saludables».

Apenas unas horas antes había compartido un bulto con sus fanáticos en las redes sociales y se maravilló de la ‘estancia prolongada’ de los bebés después de alcanzar las 40 semanas de embarazo.

Ashley no reveló los nombres de sus nuevos hijos y les dijo a los fanáticos que ahora se tomaría un tiempo para ‘curarse’ y pasar tiempo con su familia.

La estrella y su esposo Justin Ervin ya tienen un hijo, Isaac, quien nació el 18 de enero de 2020.

Ella escribió el viernes: ‘Justin y yo estamos muy emocionados de compartir que nuestros bebés varones están aquí.

“Nacieron temprano esta mañana en casa y están felices y saludables.

Ella concluyó: ‘Me estoy tomando un tiempo para sanar y conectarme con mi esposo y mis tres hijos, pero realmente no puedo esperar para compartir más con todos ustedes. Con mucho cariño, AG’.

La modelo de portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated anunció su embarazo en julio y reveló en septiembre que esperaba gemelos.

Antes de volver a quedar embarazada, Ashley había sido sincera en la prensa sobre lo entusiasmada que estaba por expandir su familia.

Ella reveló en una entrevista de la revista WSJ a principios de este año que quería otro bebé y dijo que «quedaría embarazada ayer si pudiera».

Ashley bromeó: «He tenido ‘accidentalmente’ sexo sin protección mientras ovulo solo para ver si puedo mientras estoy amamantando».

Ashley anunció su segundo embarazo en julio con una impresionante instantánea desnuda que mostraba su barriga desnuda mientras posaba en un campo vacío con una camiseta que protegía su modestia.

‘El año pasado estuvo lleno de pequeñas sorpresas, grandes penas, comienzos familiares y nuevas historias. Apenas estoy comenzando a procesar y celebrar lo que significa este próximo capítulo para nosotros”, subtituló la publicación.

Ashley anunció que esperaba mellizos unos meses después con un video de ella al enterarse de la noticia en el consultorio del médico.

‘¿Hablas en serio? ¿Tendremos tres niños? dijo, riendo histéricamente durante su cita de ultrasonido.

‘¡Te estás burlando de mí!’ Justin dijo mientras miraba el monitor con incredulidad.

El video también reveló el momento especial en el que Ashley y Justin se enteran de que están esperando.

Para estar más seguros, la pareja se hizo dos pruebas de embarazo por separado antes de celebrar la noticia.

«Ahí está», dice antes de que Ashley, eufórica, se tape la boca, se ría y le dé un beso a su hombre.

Ashley dijo anteriormente que dar la bienvenida a su primer hijo justo antes del cierre significaba que podía disfrutar de «una licencia de maternidad extendida».

« Obtuve una licencia de maternidad extendida que nunca pensé que obtendría, así que ese fue realmente el lado positivo de todo », dijo Ashley a Entertainment Tonight el año pasado. «Tuve ocho meses seguidos con él, que Justin y yo pudimos pasar con él, así que eso fue tan hermoso».

También dijo que la maternidad la convirtió en una persona ‘más suave y más paciente’.

‘Creo que de alguna manera [la maternidad] me ha hecho más suave y más paciente; no solo con el mundo, sino conmigo misma ”, dijo. Estoy empezando a ver las cosas a través de los ojos de un niño pequeño y no de los míos, por lo que a veces puede ser difícil. Has vivido una larga vida y ahora tienes que verla con ojos tan inocentes y puros. Simplemente parecen diferentes. Son más divertidos, inocentes y hermosos.

Ashley conoció a su esposo cineasta en 2009 cuando era voluntaria en su iglesia.

Los dos se comprometieron en junio de 2010 y se casaron en agosto del mismo año.